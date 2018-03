Champions, domani si torna in campo: Roma-Shakhtar in equilibrio

Quote Snai uguali a 1,87 per il passaggio ai quarti

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Equilibrio assoluto tra Roma e Shakhtar Donetsk nelle quote sulla qualificazione ai quarti della Champions League. Sul tabellone Snai entrambe le formazioni sono piazzate a 1,87. Quanto al pronostico della sola partita di domani sera, i giallorossi sono favoriti piuttosto nettamente, a 1,70 contro il 3,90 sul pareggio e il 4,50 sul blitz dello Shakhtar. In calendario domani anche il ritorno della sfida tra Siviglia e Manchester United. Il primo round, giocato in Spagna, è finito 0-0, risultato che avvantaggia nettamente la squadra di José Mourinho: la qualificazione dei Red Devils è data infatti a 1,45. Per gli andalusi, la quota sale a 2,70.