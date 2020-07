Champions in campo neutro? Duka (ECA) crede di no: "Barça-Napoli in Catalogna"

Armand Duka, membro dell'ECA non che presidente della Federcalcio albanese, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli rivelando un retroscena a proposito della sfida di Champions tra gli azzurri e il Barcellona che potrebbe giocarsi regolarmente in Catalogna e non in campo neutro come preventivato dall'UEFA: "La gara si giocherà a Barcellona. I catalani spingono per giocare anche con il pubblico. Le partite di Champions verranno effettuate nelle zone in cui il virus lo permette".