Champions, le quote: metà dei tifosi vede favorito il Liverpool

Solo 23% scommettitori Planetwin365 punta sul Tottenham

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Tottenham alla sua prima apparizione, Liverpool con cinque titoli in bacheca oltre a due secondi posti. Se per la storia la finale di Champions League di domani a Madrid sembra segnata, lo è anche per i tifosi, quasi la metà dei quali vede vincente la squadra di Juergen Klopp. Il "2" su Planetwin365 è offerto a 1,98 ed è stato scelto dal 49% degli scommettitori. La "X" si trova a 3,60 (28% dei favori) e l' "1" a 4,20 (risultato scelto dal 23%). Nelle ultime otto finali di Champions si è sempre registrato il segno Goal (stavolta proposto a 1,73), non a caso favorito sul No Goal (a 2,12). L'Over 2,5 e l'Under 2,5 si equivalgono con la quota di 1,90. Secondo Planetwin365 il risultato esatto più probabile è l'1-1, in lavagna a 6,88, seguito dall'1-2 a 8,88 e a 13,72 il 2-1 con cui il Liverpool si è imposto in questa stagione sia in casa che in trasferta contro gli Spurs.