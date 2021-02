Champions League, Bonucci e Buffon ci credono: tutti i tweet dei giocatori della Juventus

Juve carica dopo sconfitta Porto. Buffon,ripartiamo da gol fatto

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - "E' solo il primo tempo": Leonardo Bonucci non si dà per vinto dopo la sconfitta della Juventus contro il Porto nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. "Tutti insieme per i prossimi 90 minuti", aggiunge su Instagram il difensore, costretto da un infortunio al forfait. La rete di Federico Chiesa ha riaperto il discorso qualificazione. "Ripartiamo dal gol fatto - osserva sui social Buffon -. Nella partita di ritorno servirà un approccio totalmente diverso. Servirà una serata da Juve". Anche Alex Sandro ci crede: "Non è ancora finita", scrive l'esterno brasiliano in vista del ritorno in programma il prossimo 9 marzo all'Allianz Stadium. (ANSA).