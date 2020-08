Champions League, Di Cintio spinge l'Atalanta: "Giorno magico per Bergamo”

vedi letture

L'Avvocato esperto di diritto sportivo spinge Gomez e compagni impegnati questa sera nella gara di Champions League contro il Psg: "Raggiunti traguardi impossibili. Sognare non costa nulla"

L'Atalanta sogna. Sogna in grande e non vuole smettere di farlo nemmeno per un secondo. Questa sera la squadra di Gasperini sarà impegnata in una partita storica, che vale l'accesso alle semifinali di Champions League contro il Psg. L'Avvocato Cesare Di Cintio, esperto di diritto sportivo, di Bergamo e legatissimo alla sua città, spinge i nerazzurri: "E' inutile negarlo. Oggi è il giorno di Bergamo. Una città che qualche mese fa ha vissuto uno se non il periodo più brutto della sua storia. Il calcio non potrà curare quella ferita, ma sicuramente può essere motivo di unione in un anno così difficile e tragico". E l'Atalanta è da anni collante. Di gioco, gioia, sinergia: "Per questo può battere il Psg. Mancano i fenomeni assoluti ma ci sono tutte le componenti. Una squadra che lotta, unita, in grado di produrre un calcio spettacolare. E c'è un tifo che non ha mai abbandonato la squadra nemmeno nei momenti più difficili. Sarà difficile e sicuramente Gomez e compagni non partono da favoriti, ma la squadra del Gasp ha la follia di chi nei miracoli e nei sogni non ha mai smesso di crederci. Una vittoria questa sera sarebbe un altro passo storico nella storia del club e della città".