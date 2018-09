Champions League femminile: successo viola, pareggia la Juventus

Le 20 squadre di Serie A cominciano a recuperare pezzi importanti in vista della ripresa del campionato. Molti calciatori impegnati nelle partite con le selezioni nazionali, infatti, stanno rientrando alla base. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi: ATALANTA Giornata...

Serie A, live dai campi - Frosinone, differenziato per Campbell e Molinaro

Zamparini: "Juve, Dybala via grazie al 'fenomeno' Allegri"

Milan, Cutrone disponibile per il Cagliari? Lastra con esito negativo

Asta: "Torino, per l'Europa serve continuità"

Roma, solo contusione per Manolas: ci sarà con il ChievoVerona

Udinese, differenziato per Barak e Wague

Torino, terapie per Aina e Ansaldi. Lyanco a parte

Udinese, Renzi junior in lista Primavera

Tacchinardi: "Dybala? Spero non si spenga. Marotta top"

Fiorentina, la soddisfazione del club per la deroga per la fascia di Astori

Genoa, terapie mediche per Lisandro Lopez

Cerruti: "Mancini ha fatto danni. Marotta non basta"

Giovanni Galli: "Dragowski? Non pensi di dover dimostrare tutto in 90'"

Lazio, seduta nel pomeriggio: riposo per Marusic

Juventus, CR7 esulta dopo la vittoria in allenamento: "Let's go!"

Sunderland, una capra donata per ogni vittoria ottenuta

Under 17, Nunziata: "Felice per l'esperienza, ora l'Europeo"

Si sono giocate questa sera le gare d'andata dei sedicesimi di finale della Champions League femminile 2018-2019. Tra le squadre italiane, vittoria per la Fiorentina contro il Fortuna Hjorring e pareggio per la Juventus col Brondby. Questi tutti i risultati di oggi:

