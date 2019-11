L'UEFA ha ufficializzato i direttori di gara che scenderanno in campo nel mercoledì di Champions League, valido per la quinta giornata della fase a gironi. Carlos Del Cerro Grande, spagnolo, è l’arbitro selezionato per dirigere la sfida tra Liverpool e Napoli, mentre l’incontro tra Slavia Praga e Inter sarà diretto dal polacco Szymon Marciniak. Designati anche gli arbitri italiani: Daniele Orsato dirigerà l’anticipo delle 18:55 tra Zenit San Pietroburgo e Olympique Lione (assistenti Manganelli e Giallatini, quarto uomo Doveri, con al VAR Guida e Carbone).

Di seguito le designazioni complete:

Gruppo E - Liverpool-Napoli

27 Novembre 2019, 20:45

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (SPA)

Assistenti: Juan Carlos Yuste (SPA) – Roberto Alonso (SPA)

IV: José Luis Munuera Montero (SPA)

VAR: José María Sánchez (SPA)

AVAR: Ricardo De Burgos (SPA)

Gruppo F - Slavia Praga-Inter

27 Novembre 2019, 20:45

Arbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistenti: Paweł Sokolnicki (POL) – Tomasz Listkiewicz (POL)

IV: Tomasz Musiał (POL)

VAR: Paweł Gil (POL)

AVAR: Marcin Borkowski (POL)