© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Inizia oggi alle 14 l'assegnazione dei biglietti per la finale di Champions League che si giocherà al Wanda Metropolitano il prossimo 1 giugno 2019. In vendita ci sono 38 mila biglietti - sui 63500 dell'impianto - ma solo 4 mila verranno sorteggiati tra i richiedenti da oggi fino alle 14 di giovedì prossimo. Gli altri 25 mila andranno alla federcalcio spagnola e a partner.

I PREZZI - 70 euro per la categoria 4, 160 per la 3, 450 per la 2 e 600 per la 1. In più duecento pacchetti giovani (140 euro) e biglietti per diversamente abili (70 euro).