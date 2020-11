Champions League, le italiane a caccia di punti. Tutte le quote sulle sfide in programma

Sfide quasi decisive per le italiane nel torneo più importante

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Torna la Champions: occhi puntati su Inter-Real Madrid. Su Snai la vittoria dei nerazzurri è a 2,15, quasi un punto in meno del '20 madrileno, offerto a 3,10. Il pari, a 3,75, sarebbe un colpo durissimo per le chance di qualificazione dell'Inter. Le due difese sono tutt'altro che blondate, ne consegue un Over modesto, a 1,53, mentre l'Under sale a 2,35. Quanto alle quote-qualificazione, il passaggio ai quarti del Real è a 1,23. Buone possibilità anche per il Borussia Moenchengladbach, a 1,55; l'Inter si gioca a 2,00 e lo Shakhtar a 4,00. In campo mercoledì anche l'Atalanta, impegnata di nuovo contro il Liverpool. L'1 degli inglesi è dato a 1,65. Il colpo bergamasco non è però a quota astronomica e si gioca a 4,50, così come il pareggio. Quando c'è di mezzo il Liverpool, l'Over è sempre la scelta preferita. In questo caso, la quota è particolarmente bassa, 1,35, anche perché la stessa Atalanta in Champions ha finora fatto registrare tre Over di fila. I 'Reds' sono già in orbita ottavi, ma per il secondo posto è lotta dura tra Atalanta e Ajax, appaiate a 4 punti. Per Snai, la 'Dea' ha qualche chance in più, a 1,57, gli olandesi si fermano a 2,05. Il quarto turno di Champions parte domani con le altre due squadre italiane impegnate. La Juve ospita il Ferencvaros e il suo successo viene pagato a 1,11. Improbabile il pari, a 9,50, quasi impossibile pensare a un blitz ungherese, offerto 20 volte la posta. Favorita, anche se meno nettamente, anche la Lazio che gioca all'Olimpico contro lo Zenit. Il segno '1' dei biancocelesti è a 1,65, il pari a 4,00, il '2' russo a 5,00. Un successo porterebbe la squadra di Inzaghi a un passo dalla qualificazione, che già adesso è giudicata vicina, a 1,20. Ancora meglio sta il Borussia Dortmund, a 1,04; cammino in salita per Brugge (4,00) e Zenit (9,00). (ANSA).