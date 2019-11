Oggi si torna in campo per disputare alcune partite della fase gironi di Champions League. Scendono in campo Inter e Napoli. Ecco il programma completo:

Le partite in programma:

18:55 Barcellona-Slavia Praga

18:55 Zenit-RB Lipsia

21:00 Chelsea-Ajax

21:00 Dortmund-Inter

21:00 Lione-Benfica

21:00 Liverpool-Genk

21:00 Napoli-Salzburg

21:00 Valencia-Lilla