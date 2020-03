Champions League, le partite in programma per oggi

vedi letture

Oggi si torna in campo per disputare due partite degli ottavi di finale di Champions League. Torna in campo stavolta in Spagna, l'Atalanta Dea di Gasperini. Ecco il programma completo:

Le partite in programma:

21:00 RB Lipsia-Tottenham

21:00 Valencia-Atalanta