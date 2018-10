Champions League, Paulo Dybala candidato al Goal of the Week

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tocco morbido in corsa di Dybala, la punizione di Neymar, il precisissimo tiro da fuori di Rakitic o il missile di Arnaut Groeneveld? La UEFA sta chiedendo ai propri followers di votare il gol della giornata in Champions League e fra i candidati c'è anche Paulo Dybala, con la stessa Joya che nel post gara con lo Young Boys aveva ammesso come il primo gol fosse uno dei più belli realizzati in maglia bianconera. Qui le quattro reti raccolte nel video della UEFA.