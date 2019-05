Oltre 4700 agenti per controllare tifosi Tottenham e Liverpool

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA-AP) - MADRID, 31 MAG - La polizia spagnola si prepara a dispiegare un ingente sistema di sicurezza nella capitale e intorno allo stadio Wanda Metropolitano dove domani sera di disputerà la finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool. Tra gli strumenti messi in campo ci sarà anche un sistema anti-drone, con un centro di comando vicino allo stadio, che attiverà non meglio specificate "azioni neutralizzanti" se venissero rilevati droni illegali nell'area. La stessa polizia - e anche questa è una novità assoluta in Spagna per tale tipo di evento - userà un drone per monitorare domani l' attività dei tifosi grazie a due fotocamere, una termica e l'altra con un obiettivo grandangolare. Considerato un incontro ad alto rischio, il derby inglese per la conquista della più prestigiosa coppa continentale per club ha indotto le autorità a impiegare più di 4.700 addetti alla sicurezza. Da oggi sono attese a Madrid decine di migliaia di fan inglesi, compresi molti senza biglietti o alloggio.