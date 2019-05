Quote Snai nette sull'esito delle due semifinali

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - Ajax con un piede già in finale di Champions League nelle valutazioni degli analisti Snai all'antivigilia del ritorno di semifinale con il Tottenham. Nelle quote, gli olandesi viaggiano a 1,30, contro il 3,40 degli inglesi. La differenza è marcata anche nelle scommesse sulla gara di mercoledì alla Johann Crujiff Arena: l'Ajax è favorito a 2,15, si punta invece a 3,30 sugli Spurs. La quota più alta è sul pareggio, a 3,70. Giudizio ancora più sbilanciato sulla semifinale di domani ad Anfield Road, dove il Liverpool deve ribaltare il ko per 3-0 rimediato una settimana fa al Camp Nou contro il Barcellona. Gli analisti Snai e danno a 11 la qualificazione dei Reds, contro il bassissimo 1,03 sui catalani avanti. Più bilanciate, però, le quote sulla gara secca: la squadra di Klopp è favorita a 2,40, a 3,70 il pareggio, mentre vale 2,80 il successo del Barça.