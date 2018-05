Champions, possibili 5 inglesi il prossimo anno: dipende dal Liverpool

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inghilterra con cinque posti in Champions League? Esiste la possibilità. Perché il Liverpool è impegnato nella finale di Kiev ma qualora dovesse (clamorosamente) restare fuori dalle top four, ecco che in caso di vittoria della Champions in Ucraina i posti per le britanniche diventerebbero cinque. Se i Reds dovessero vincere a Kiev ma arrivare nelle prime quattro, invece, non si andrebbe a creare lo slot aggiuntivo per la Premier League.