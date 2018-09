Champions, saranno Marciniak e Turpin gli arbitri di Napoli e Inter

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La UEFA ha designato gli arbitri per la prima giornata di Champions League, che martedì vedrà impegnate il Napoli e l'Inter. La trasferta dei partenopei, attesi a Belgrado in casa della Stella Rossa, sarà arbitrata dal polacco Szymon Marciniak mentre il francese Clement Turpin dirigerà l'incontro tra Inter e Tottenham in quel di Milano.