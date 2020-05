Che mercato sarà? Il DT del Watford: "Massimo 12 settimane. Importante chiudere insieme"

Ospite di SKY, il direttore tecnico del Watford, Filippo Giraldi ha spiegato cosa ha portato la famiglia Pozzo nel calcio inglese: “La mia proprietà ha un grande pregio per fare calcio nel mondo: mettere a disposizione di chi lavora nella società tutto quello che è necessario. Abbiamo un centro sportivo d’eccellenza e ogni anno continuiamo a migliorarlo. Una cosa che abbiamo portato è l’importanza del risultato, che in Inghilterra è sempre stato importante, ma la sconfitta veniva gestita con un po’ di leggerezza. Però è importante capire che le sconfitte bisogna viverle male”.

Che mercato ci aspetta?

“Bisognerà essere più creativi. In Italia è stato provato un po’ di tutto, ma è difficile per esempio che le comproprietà possano tornare. Penso che sarà molto utilizzata la formula del prestito con diritto od obbligo di riscatto. Un’altra cosa importante saranno i tempi del mercato, ancora oggi non sappiamo quali saranno: la FIFA ha sempre detto che vuole un mercato di massimo 12 settimane, penso che sarà una stella polare. Secondo me sarà importante uniformare le date di termine del mercato, poi quelle di inizio possono essere un po’ più flessibili”.