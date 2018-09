Che spettacolo lo Stirpe! Il Frosinone perde 0-5, i tifosi cantano al 90'

Fonte: dal nostro inviato Riccardo Caponetti

Che spettacolo lo Stirpe! Il Frosinone rimedia un pesantissimo 0-5 dalla Sampdoria alla prima in A del nuovo stadio, ma il pubblico risponde alla grande: cinque minuti di cori e applausi per i giocatori in campo dopo il triplice fischio, nonostante la batosta rimediata. E la base da cui ripartire, in una serata in cui tutto sembra storto, c'è davvero.