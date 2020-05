Chelsea, Abraham: "Bello tornare in campo. Speriamo di tornare presto alla normalità"

vedi letture

Tammy Abraham, giovane attaccante del Chelsea, intervistato dal sito ufficiale dei Blues, parla così della ripresa degli allenamenti in Inghilterra: "È stato un periodo difficile ma è stato bello tornare ad allenarci in campo. Ovviamente ci siamo allenati in gruppo di tre o quattro giocatori, non siamo ancora abituati. La cosa più importante è la salute, ma è bello tornare: speriamo di tornare alla normalità il più presto possibile".