Chelsea, Alonso: "Il rigore era netto, ma dovevamo fare di più"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marcos Alonso, esterno del Chelsea, parla della sconfitta contro il Barcellona e dell'eliminazione in Champions League. Queste le sue parole ai microfoni di Premium Sport: "Dovevamo approfittare delle nostre occasioni e del palo. Contro una squadre come questa diventa difficile quando non approfitti delle opportunità che hai. Rigore? Era netto e c'era anche il rosso. Messi? E' un grande calciatore e loro sono una grande squadra, ma potevamo fare meglio. Ora abbiamo due partite importanti in Premier League e vogliamo vincere la FA Cup".