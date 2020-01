© foto di Imago/Image Sport

Chelsea in campo in questi minuti a Stamford Bridge, dove la formazione di Frank Lampard sta affrontando il Burnley. La notizia è l'assenza di Olivier Giroud: l'attaccante francese, per il quale si parla di intesa di massima raggiunta con l'Inter, non figura nemmeno in panchina, così come l'esterno Marcos Alonso, altro obiettivo nerazzurro, da tempo ai margini del progetto tecnico dei Blues.