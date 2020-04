Chelsea, morto l'ex portiere Bonetti: aveva 78 anni. Il saluto dei Blues

vedi letture

Il Chelsea ha confermato la morte di Peter Bonetti, ex portiere che ha militato per 19 stagioni nel club londinese, in due fasi per un totale di 729 partite disputate con i Blues. Bonetti aveva 78 anni: "Tutti noi del Chelsea Football Club siamo profondamente rattristati dall'annuncio della morte del nostro brillante ex portiere, Peter Bonetti, che ha realizzato 729 presenze con i Blues. Il nostro ex portiere soffriva di una grave malattia da molto tempo. Tutti i membri del Chelsea desiderano inviare le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici. Peter era una superstar tra i portieri degli anni '60 e '70. Il ricordo del suo infortunio e dei suoi tentativi sovrumani di contrastare gli avversari nella finale della Coppa d'Inghilterra del 1970, è solo una delle immagini eroiche di quel famoso match".