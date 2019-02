Chelsea, Sarri: "Eviterei una finale di Europa League con il Napoli"

Risultato finale: Malmoe-Chelsea 1-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, ha parlato cosi ai microfoni di Sky Sport: "Non è che la squadra si sia spenta completamente, è in un momento in cui non riesce a dare continuità alle prestazioni sopratutto sotto il punto di vista mentale. Il primo anno in Inghilterra è successo un po' a tutti gli allenatori, sono fiducioso nel fatto che questa situazione possa risolversi in maniera ottimale. Una finale con il Napoli? Io eviterei di giocare con il Napoli se posso, per me sarebbe un'emozione troppo forte per seguire la partita con grande tranquillità. Se posso lo eviterei, se il Napoli c'è in finale allora sarei contento".