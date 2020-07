Chi arriverà seconda? Perrone (CorSport) su Inter e Atalanta: "Una volata da brivido"

"Una volata da brivido". Roberto Perrone, tramite le pagine del Corriere dello Sport, commenta l'ultimissima parte di stagione che dovrà assegnare il secondo posto in classifica: "Antonio Conte si è già espresso: il due, nel calcio, non è un numero primo. Però oggi sta lì. Il primo dei secondi non è un risultato accettabile, per l’allenatore nerazzurro, però rappresenterebbe, se venisse confermato al momento dei titoli di coda, un netto miglioramento rispetto ai piazzamenti del novennio juventino. [...] Per l’Atalanta è un’altra faccenda, il secondo posto sarebbe un risultato storico, anche se, per un breve rimbalzare di pallone, sir Gasperson aveva accarezzato l’idea del grande salto, verso la Juventus, verso lo scudetto. L’Atalanta, ora, è una squadra matura che sa soffrire, che barcolla, ma che poi rimette l’ideologia tuttocampista al centro e si riprende le partite, come a Parma. Comunque lo si giudichi, il secondo posto offre una volatona intrigante tra le tre sfidanti sconfitte da Madama. Inter e Atalanta, che chiuderanno con lo scontro diretto, e la Lazio - che contro il Brescia cerca l’aggancio alla Dea con Immobile sulle tracce del record di gol di Higuain - possono ancora raggiungerlo. La volontà di imporsi è sempre positiva".