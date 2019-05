Chiarugi: "Fiorentina, il primo passo per ripartire è tenere Chiesa"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Radio Bruno Toscana, l'ex giocatore della Fiorentina, Luciano Chiarugi, ha parlato del difficile momento della formazione viola. "L'anno prossimo la Fiorentina deve costruire una squadra più pronta rispetto a quella di quest'anno. Il primo passo sarebbe tenere Chiesa, poi è chiaro che intorno a lui andrebbe costruito qualcosa di importante".

Su Montella. "È un ambizioso sicuramente avrà avuto delle rassicurazioni sul mercato per fare qualcosa di importante. Non so quanti calciatori potranno rimanere in rosa anche il prossimo anno perché molti di loro hanno già perso valore oppure non valevano ciò che è stato chiesto da Corvino per loro visto il rendimento".