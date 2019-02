Chiellini e la mobilitazione per al-Araibi: "Spero in pronta soluzione"

© foto di Federico Gaetano

Anche Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, si unisce alla mobilitazione internazionale in favore di Hakeem al-Araibi. Il calciatore del Bahrain, classe '93, rifugiato politico in Australia dal 2014, è rinchiuso da novembre 2018 in Thaliandia, ove è stato arrestato mentre era in vacanza. Sulla sua testa pende la richiesta di estradizione in Bahrain, contro la quale si è sviluppata una campagna mediatica a livello mondiale. "Spero in una pronta soluzione affinché possa tornare a casa in Australia".