Chiellini: "La nostra salute è la battaglia più importante: grazie a tutti i medici"

Continua la campagna di sensibilizzazione da parte dei personaggi famosi, in questo caso del capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, nella lotta contro il Coronavirus. "Loro sono alcuni dei tanti medici che lavorano nei reparti di terapia intensiva. Medici che vivono in ospedale. Che non tornano dalle proprie famiglie da settimane. Che sono impegnati a salvarci la vita. Sono migliaia in Italia: medici, professori, paramedici, personale sanitario... Tutti impegnati nella battaglia più importante: la nostra salute. Grazie a tutti", il pubblico ringraziamento del difensore attraverso le sue Instagram Stories.