Chiesa come Zambrotta? Il campione del mondo: "Lo vedo meno bene in difesa, è più attaccante"

Da attaccante a esterno a tutta fascia e infine terzino. È stata questa l’evoluzione di Gianluca Zambrotta, che in quel ruolo ha vinto tanto, compreso il mondiale del 2006. Un percorso che per molti potrebbe fare Federico Chiesa: “Ha fatto molto bene alla Fiorentina - spiega proprio Zambrotta ai microfoni di Sky - ha avuto il pregio di andare in un top club come la Juve. Lo vedo su entrambe le fasce, meno bene a livello difensivo: lui è un attaccante vero, calcia bene come il papà con entrambi i piedi ed è molto bravo nell’uno contro uno. Rischia il dribbling e a volte esagera, ma è di grande prospettiva. Qualche gol in più? Lo può fare, ha le capacità per riuscirci”.