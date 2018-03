Chiesa-Cutrone, prima azzurra. La UEFA: "Li rivedremo in Champions?"

© foto di www.imagephotoagency.it

Esordio in Nazionale ieri sera per Federico Chiesa e Patrick Cutrone. Anche la UEFA via Twitter celebra i due talenti italiani, con una domanda: li rivedremo presto in Champions League? Con la Fiorentina certa di non parteciparvi, e il Milan al momento comunque sesto in classifica, sembra quasi un interrogativo da rivolgere al calciomercato?