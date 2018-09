Chievo, accertamenti per Bani: esclusa le lesione muscolare

Marco Bucciantini, giornalista, a RMC Sport Live Show ha parlato dei tanti temi alla vigilia del turno infrasettimanale di Serie A: "Nella Roma adesso non funzionano tante cose e tanti rapporti. Ci sono troppe distanze dentro e fuori dal campo. Alla Roma manca l'istinto di conservazione...

Inter, Spalletti: "Lautaro appoggio per tutti, vogliamo mentalità di Borja"

Napoli Ancelottiano. La Roma non c'è più

TOP NEWS Ore 20 - Roma-DiFra a colloquio. Inter, ricorso per Spalletti

Modric e il The Best: "CR7? Prende seriamente queste cose"

Milan e Juve, Rabiot si allontana: Man City favorito per il classe '95

Ulivieri: "Entro questa settimana una soluzione per la FIGC"

Juve, Marotta premiato come miglior manager calcistico d'Europa

'The Best FIFA 2018': CR7 nella top 11, Modric miglior calciatore

Luka Modric vince il The Best: il croato premiato dalla FIFA

Udinese, Ingelsson: "Contento per il rinnovo. Sto recuperando"

Milan, Cutrone: "Sono in fase di guarigione. Higuain? Un fenomeno"

CR7 e Messi assenti al The Best, la FIFA: "Screditano il calcio"

Buone notizie per il mister del Chievo Lorenzo D'Anna. Il difensore Mattia Bani, uscito al 22’ del secondo tempo di ChievoVerona – Udinese, ha svolto nella giornata odierna gli accertamenti del caso che non hanno evidenziato alcuna lesione muscolare.

