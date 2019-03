Chievo avanti a Bergamo: Meggiorini buca la difesa atalantina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ChievoVerona passa in vantaggio all'Atleti Azzurri d'Italia. E' stato Riccardo Meggiorini a firmare il gol per gli ospiti al 32': lancio di Hetemaj per l'attaccante, che brucia in velocità Djimsiti, controlla la sfera e in qualche modo supera Gollini per poi gonfiare la rete con un sinistro da posizione defilata. Bella la torsione dell'ex Torino.