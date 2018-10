Chievo, Cacciatore fermo: terapie per risentimento al polpaccio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si sono allenati nel pomeriggio a Veronello i gialloblù in vista della sfida di domenica contro il Milan.

Dopo una breve attivazione e un riscaldamento tecnico, mister Lorenzo D’Anna insieme al suo staff ha fatto svolgere alla squadra una serie di sviluppi offensivi seguiti da una partita a campo ridotto.

Il difensore Fabrizio Cacciatore ha svolto terapie per un risentimento muscolare al polpaccio destro. Terapie anche per il centrocampista Joel Obi per un problema al ginocchio sinistro.

Emanuele Giaccherini, Nenad Tomovic e Filip Djordjevic hanno invece proseguito con il loro programma di lavoro differenziato.