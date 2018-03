Chievo, Castro: "Non cambia affrontare il Milan o l'ultima in classifica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Lucas Castro, giocatore del Chievo, intervenuto nel pre partita a Premium Sport: "Stiamo passando per un periodo negativo che dobbiamo superare. Oggi sarà una partita difficilissima, dobbiamo cercare di portare qualcosa. Oggi sono difficili tutte le partite per noi, sia contro il Milan che contro l'ultima in classifica. Contro tutte le squadre cercheremo di fare punti".