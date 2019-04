© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Perparim Hetemaj, giocatore del Chievo, ha parlato cosi nell'intervallo ai microfoni di Dazn: "Vogliamo fare punti, sicuramente meritavamo qualcosa in più per l'ultimo periodo. Oggi è dura perchè fa caldo e la Lazio è una squadra molto fisica. Testa libera? Non lo so, lo abbiamo sempre fatto ma gli episodi ci sono andati contro".