Il tecnico del ChievoVerona, Domenico Di Carlo, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l'Udinese in programma per domani alla Dacia Arena.

Portieri: Caprile, Semper, Sorrentino.

Difensori: Andreolli, Bani, Barba, Cesar, Depaoli, Jaroszynski, Tanasijevic.

Centrocampisti: Burruchaga, Diousse, Giaccherini, Hetemaj, Kiyine, Piazon, Rigoni, Schelotto.

Attaccanti: Djordjevic, Grubac, Leris, Meggiorini, Pucciarelli, Stepinski, Vignato.