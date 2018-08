Chievo nella storia: la Juventus non subiva due reti all'esordio dal 1998

© foto di www.imagephotoagency.it

Chievo avanti 2-1 al Bentegodi con Stepinski e Giaccherini, dopo il vantaggio iniziale di Khedira al 3'. Una ricorrenza storica, come sottolinea il profilo Twitter Opta Paolo. Era infatti dal settembre 1998 (vittoria per 4-3 contro il Perugia) che la Juventus non subiva più di un gol all'esordio stagionale in Serie A.