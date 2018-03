Chievo-Sampdoria, i convocati di Giampaolo: sorpresa Stijepovic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Terminata la rifinitura a Bogliasco, l'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha stilato la lista dei convocati per la trasferta di domani in casa del ChievoVerona. Assenti Edgar Barreto e David Kownacki, che questa mattina al 'Gloriano Mugnaini' hanno lavorato a parte e che raggiungeranno il resto del gruppo direttamente a 'Novarello', sede del ritiro pre-Atalanta. Per la prima volta è stato invece inserito nell'elenco dei 22 l’attaccante della Primavera Ognjen Stijepovic. Il montenegrino classe 1999 vestirà la maglia blucerchiata numero 14.

Portieri: Belec, Tozzo, Viviano.

Difensori: Andersen, Bereszynski, Ferrari, Murru, Regini, Sala, Silvestre, Strinic.

Centrocampisti: Alvarez, Capezzi, Linetty, Praet, Ramírez, Torreira, Verre.

Attaccanti: Caprari, Quagliarella, Stijepovic, Zapata.