Chievo, torna a disposizione Rossettini. Differenziato per Djordjevic

Fonte: chievoverona.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mancano due giorni alla quinta sfida di campionato contro l'Udinese e prosegue senza sosta la preparazione dei gialloblù sui campi di Veronello. La seduta di questa mattina è iniziata con un torello e con dei lavori di agilità. A seguire il mister del Chievo Verona Lorenzo D’Anna ha impostato l’allenamento su una partita tattica per poi concludere con una serie di combinazioni e tiri in porta. Domani la squadra svolgerà la consueta rifinitura tecnica pre partita al mattino a porte chiuse. Luca Rossettini è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con la squadra mentre Bostjan Cesar e Filip Djordjevic hanno svolto un allenamento differenziato.