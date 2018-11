Chievo-Ventura, la rettifica: nessuna buonuscita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A smentita di quanto riportato nell'articolo "Un anno dal disastro - Ventura, di peggio in peggio. E chiede buonuscita" pubblicato il giorno 13.11.2018 alle 11.00 a firma Andrea Losapio, TuttoMercatoWeb rettifica che Gian Piero Ventura non ha mai chiesto alcuna buonuscita al Chievo Verona e che il tecnico ha ricevuto solamente le spettanze di sua competenza per i mesi lavorati.