Chievo Verona, i convocati di Maran: out Castro, Birsa e Jaroszynski

Attraverso i propri canali ufficiali, il Chievo Verona ha reso noti i convocati per la gara di domano contro il Napoli. Castro, Birsa e Jaroszynski salteranno la sfida per problemi fisici e non figurano in lista, mentre Cacciatore dovrà rinunciare alla sfida con la seconda in classifica per squalifica. Di seguito l'elenco:

Portieri: Confente, Seculin, Sorrentino.

Difensori: Bani, Cesar, Dainelli, Depaoli, Gamberini, Gobbi, Tomovic.

Centrocampisti: Bastien, Gaudino, Giaccherini, Hetemaj, Radovanovic, Rigoni.

Attaccanti: Inglese, Leris, Meggiorini, Pellissier, Pucciarelli, Stepinski, Vignato.