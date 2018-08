Chievo Verona, Sorrentino: "Affrontare Ronaldo? Una grande opportunità"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Sorrentino, portiere del ChievoVerona, ai microfoni di Sky: "È il sogno di tutti affrontare mi migliori al mondo. Debutterà nel campionato italiano contro di noi, per me sarà un'opportunità importante. Ho avuto la fortuna in Spagna di incontrare Messi, Robben e in Italia gente come Del Piero, Ibrahimovic, Kakà. Qualcuno di importante l'ho incontrato e un domani riguardando l'album delle fotografie ripenserò con soddisfazione di aver affrontato Cristiano Ronaldo".