Chievo, verso il Milan: fuori Meggiorini e Gamberini, scalpita Giak

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Chievo Rolando Maran non ha convocato due giocatori per il big match di domani contro il Milan: fuori gli infortunati Meggiorini e Gamberini. In difesa probabile impiego dal 1' dunque per Dainelli insieme a Bani, mentre davanti Giaccherini potrebbe affiancare Birsa e Hetemaj alle spalle di Inglese. Questa la probabile formazione dei clivensi:

Chievo (4-2-3-1): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Bani, Gobbi; Castro, Radovanovic; Hetemaj, Birsa, Giaccherini; Inglese.