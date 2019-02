© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella seduta di oggi - informa il sito ufficiale -, il ChievoVerona di Di Carlo dopo un riscaldamento iniziale, ha svolto esercizi di forza per poi proseguire con torelli, esercizi di tattica e partitina finale. Situazione indisponibili: Nenad Tomovic ha svolto terapie e lavori individuali in palestra. Nicolas Frey, Sergio Pellissier, Luca Rossettini e Lucas Piazon hanno svolto un allenamento differenziato. Frey e Pellissier per recuperare dai rispettivi infortuni muscolari, Rossettini e Piazon per i postumi di un’influenza.