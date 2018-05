Chirichigno su La Nazione: "Fiorentina, ora mantieni le promesse"

© foto di Federico De Luca

Paolo Chirichigno, responsabile delle pagine sportive de La Nazione, traccia il bilancio stagionale della Fiorentina ma parla anche del futuro viola. "Non stiamo invocando miracoli, ma solo il mantenimento delle promesse fatte di recente da tutti i dirigenti, a rotazione. Budget importante, monte ingaggi aumentato in modo consistente, e una squadra che miri a entrare in Europa. Questo la gente si attende e questa è la 'mission' della Fiorentina. Lo ha ribatito Pioli l'altro giorni: serve gente di personalità e qualità".