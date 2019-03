© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Christian Chivu, ex difensore della Roma e attualmente allenatore dell'Under 14 dell'Inter, è intervenuto da Sorrento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Roma-Napoli? Speriamo di vedere una bella partita. Da quando faccio l'allenatore non faccio più pronostici. Sono due belle squadre. Il Napoli conferma le ultime stagioni che ha fatto e la Roma che si deve ritrovare. Speriamo di vedere una bella partita. Chiriches? Va bene dargli fiducia nonostante i problemi fisici. E' un ragazzo perbene, di carattere e un giocatore di livello. Ospina? Non devo dargli consigli io, ma i medici. Gli posso dire che tutto passa, deve avere pazienza. Quando si prendono colpi alla testa è così, ma deve rimanere sereno. Arsenal? Sarebbe stato più bello vedere questa partita in finale. Era da evitare un sorteggio del genere, ma fa bene al calcio e a noi che lo guardiamo. Vedremo una partita divertente. Koulibaly? Fai sempre fatica a trattenere uno tra i migliori centrali al mondo. E' chiaro che abbia richieste dalle società in Europa".