Poco meno di un mese fa aveva annunciato il suo ritiro, ma Mickaël Ciani sembra averci già ripensato. L'ex difensore centrale della Lazio, a Ouest-France, ha dichiarato: "Avevo annunciato la fine della mia carriera, ma non ero preparato e non era quello che volevo. Alla mia età è complicato trovare squadra e i club non vogliono ingaggiare un calciatore fermo da novembre 2018. Io non posso aspettare per sempre, ma ho fame di calcio e voglio giocare. Sono aperto a qualsiasi proposta, anche a un progetto importante in Ligue 2. Poi farò l'allenatore, comincerò i corsi l'anno prossimo".