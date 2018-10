Ciaschini: "Napoli, difesa a tre non sorprende. Ancelotti cresciuto tanto"

© foto di www.imagephotoagency.it

Attraverso le frequenze di Radio Marte è intervenuto Giorgio Ciaschini, osservatore e storico collaboratore di Carlo Ancelotti tra Reggiana, Parma, Juventus e Milan. "Ancelotti ieri ha messo in mostra tutta la sua intelligenza tattica, la squadra in campo ha meritato la vittoria, Carlo ha trovato la soluzione migliore sia per annullare l’avversario sia per mettere in maggiore evidenza le qualità della squadra in fase offensiva. Ne hanno giovato i due centrali, specie Koulibaly che ha annullato o quasi il giocatore più pericoloso del Liverpool che è Salah, Mario Rui che ha spinto tantissimo, e bisogna aggiungere Allan che in questo momento è davvero strepitoso e arriva a coprire tutte le difficoltà. Carlo col tempo è cresciuto tanto, la difesa a tre ieri non mi è stupito, lui non è più legato ad un modulo ma riesce a modulare in funzione delle partite e all’interno della stessa partita dei cambiamenti che diventano efficaci e mettono in confusione l’avversario", le parole di Ciaschini riportate da Tuttonapoli.net.