Ciciretti: "Champions col Napoli? Sono a Parma, eccessivo parlarne"

Risultato finale: Parma-Ternana 2-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Amato Ciciretti, giocatore del Parma, ha parlato cosi a Sky Sport nel post partita: "Ho giocato 80' minuti, la cosa più importante è che abbiamo portato a casa il risultato. Gli applausi fanno piacere, ho passato un periodo che non è stato bello, vedere la gente che mi batteva le mani è stato bello. Non do consigli alle altre, li tengo per noi che forse è meglio. La cosa importante per noi è guardare partita dopo partita, poi quello che viene ci prendiamo. Champions col Napoli? Adesso sono a Parma, abbiamo il Cesena sabato, parlare di Champions League con il Napoli mi sembra un po' eccessivo".