Ciclismo, Tour de France "spinto" verso l'estate. Possibile partenza il 25 luglio

vedi letture

Dalla Francia arrivano nuove possibili date per il Tour de France edizione 2020, costretto a essere rimandato per l'epidemia di Coronavirus in tutto il mondo. La Grande Boucle era in calendario dal 27 giugno al 19 luglio, ma l'UCI ha da tempo bloccato ogni tipo di attività agonistica e ora prova a riprogrammare le grandi corse a tappe. Escludendo l'ipotesi di correre a "porte chiuse", il direttore generale Prudhomme starebbe spingendo per il 25 luglio come data di inizio, che potrebbe però diventare facilmente 1 agosto. In questo caso, sarebbe il 23 il termine finale dell'evento.