Cile, Pizzi: "Da ritrovare l'identità che ci ha resi bicampioni del Sudamerica"

Le sue parole in confereza stampa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juan Antonio Pizzi, commissario tecnico del Cile, dopo la sconfitta contro il Paraguay ha parlato in conferenza stampa: "Dobbiamo trovare nuova fiducia per competere con le squadre migliori, bisogna recuperare l'identità che ci ha permesso di diventare per due volte consecutive campioni del Sudamerica e di arrivare in finale nella Confederations Cup. Adesso faremo un po' di critica in vista della Bolivia, dobbiamo capire i nostri errori e fare un buon risultato".